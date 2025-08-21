Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: ΑΑΔΕ, συντάξεις και επιδοτήσεις απασχολούν τον ελληνικό Τύπο

Η οικονομία στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Ο μεγάλος πλούτος στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Φθηνή αντιπολίτευση στα αποκαϊδια”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Η EUROSTAT ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ Κυριάκο-Αδωνι!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 15 SOS για επιδοτήσεις έως 50%”
ΕΣΤΙΑ: “Με πρώην στέλεχος της αλ Κάιντα συναντήθηκε ο κ. Γεραπετρίτης”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ!”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ” “Κόκκινη κάρτα” σε ΜΚΟ”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Το ΚΚΕ στο πλευρό του λαού, στον αγώνα για να σταθεί στα πόδια του”
ΤA NEA: “ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Τέσσερις ανατροπές”
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Ξυπόλυτοι στ’ αγκάθια”
ΚONTRA: “ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ”