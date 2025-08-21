Logo Image

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: ΑΑΔΕ, συντάξεις και επιδοτήσεις απασχολούν τον ελληνικό Τύπο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: ΑΑΔΕ, συντάξεις και επιδοτήσεις απασχολούν τον ελληνικό Τύπο

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Ο μεγάλος πλούτος στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Φθηνή αντιπολίτευση στα αποκαϊδια”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Η EUROSTAT ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ Κυριάκο-Αδωνι!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 15 SOS για επιδοτήσεις έως 50%”

ΕΣΤΙΑ: “Με πρώην στέλεχος της αλ Κάιντα συναντήθηκε ο κ. Γεραπετρίτης”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ!”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ” “Κόκκινη κάρτα” σε ΜΚΟ”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Το ΚΚΕ στο πλευρό του λαού, στον αγώνα για να σταθεί στα πόδια του”

ΤA NEA: “ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Τέσσερις ανατροπές”

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Ξυπόλυτοι στ’ αγκάθια”

ΚONTRA: “ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ”

