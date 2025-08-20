Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη υπό όρους η 46χρονη που επιτέθηκε με χλωρίνη σε 38χρονο

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία κατηγορείται ότι πέταξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου, στις 15 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος της 46χρονης επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι όροι να μην πλησιάζει τον 38χρονο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Ελεύθερη και η 44χρονη

Ελεύθερη χωρίς όρους αφέθηκε η 44χρονη η οποία φέρεται να προμήθευσε στη 46χρονη το καυστικό υγρό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ