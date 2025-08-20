Χίος: Στάχτη 122.000 στρέμματα αυτό το καλοκαίρι – Τι εκτάσεις κάηκαν

Ξεπερνούν τα 122.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις από τις πυρκαγιές στη Χίο τον φετινό Ιούνιο και τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

Το παραγόμενο χαρτογραφικό προϊόν, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND, αποτελεί αποτέλεσμα λεπτομερούς επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης Sentinel-2 (10 m), τα οποία αντλήθηκαν στις 14 Αυγούστου 2025.

Η συνολική καμένη έκταση και για τις δύο πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου εκτιμάται σε 12.269 εκτάρια (122.690 στρέμματα), με αυτή που εξελίχθηκε πιο πρόσφατα στη βόρεια Χίο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60% της συνολικής καμένης έκτασης.

Τι εκτάσεις κάηκαν

Με βάση στατιστική ανάλυση των πληγείσων κατηγοριών χρήσεων/καλύψεων γης, σύμφωνα με το προϊόν Land Use/Land Cover του προγράμματος Copernicus, καταγράφηκαν τα εξής:

4.405 εκτάρια (44.050 στρέμματα) φυσικοί βοσκότοποι ,

, 2.908 εκτάρια (29.080 στρέμματα) μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις ,

, 1.705 εκτάρια (17.050 στρέμματα) σκληροφυλλική βλάστηση ,

, 1.350 εκτάρια (13.500 στρέμματα) ελαιώνες.

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχρονικής Χαρτογράφησης Καμένων Εκτάσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND, σημαντικά τμήματα της Χίου έχουν πληγεί από επαναλαμβανόμενα περιστατικά δασικών πυρκαγιών κατά τα τελευταία 15 έτη.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων Βέσσας, Καρυών και Ελάτας έχει επηρεάσει εκ νέου το 51% της έκτασης που είχε προηγουμένως καεί, ενώ στην περίπτωση της τοπικής κοινότητας Φυτών (βόρεια Χίος) το αντίστοιχο ποσοστό επαναλαμβανόμενης καύσης ανέρχεται σε 15%.

Τέλος, η συνολική έκταση που αντιστοιχεί σε καμένες προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 ανέρχεται σε 5.971 εκτάρια (59.710 στρέμματα) εκ των οποίων τα 5.847 εκτάρια (58.470 στρέμματα) είναι από την πρόσφατη πυρκαγιά του Αυγούστου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016

Από το 2016 μέχρι και σήμερα, 20 Αυγούστου 2025, περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus, τα οποία ανέλυσε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι καμένες εκτάσεις από το 2016 αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα, εκ των οποίων περισσότερα από 100.000 στρέμματα καταγράφηκαν φέτος.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνουν δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική οικονομία, όπως τονίζεται από το METEO.