Σεισμός τώρα 4,2 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κρήτης, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χλμ. νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 6.27 μ.μ. σήμερα Τετάρτη, εκτιμάται στα 55 χιλιόμετρα.