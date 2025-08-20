Logo Image

Φωτιά τώρα στο Πηγάδι Ηλείας

Κοινωνία

Nick Paleologos / SOOC

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση μέσα σε χαράδρα, χωρίς να απειλεί επί του παρόντος κατοικημένη περιοχή.

Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

