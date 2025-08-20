Logo Image

Αττική: Αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας – 6 συλλήψεις

Συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους

Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, για τη σύλληψη Τούρκων υπηκόων οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους.

Η αστυνομική επιχείρηση είναι συνέχεια μιας σειράς άλλων επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα από την ΕΛΑΣ.

