ΗΣΑΠ: Ανασύρθηκε τραυματισμένη η γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

Φωτ. αρχείου: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κοντά στον σταθμό Ηράκλειο της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν επί του παρόντος οι συνθήκες της πτώσης της στις γραμμές.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του περιστατικού, έκλεισαν προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς –  Άνω Πατήσια και Ειρήνη – Κηφισιά.

