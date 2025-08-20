ΗΣΑΠ: Ανασύρθηκε τραυματισμένη η γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κοντά στον σταθμό Ηράκλειο της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν επί του παρόντος οι συνθήκες της πτώσης της στις γραμμές.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του περιστατικού, έκλεισαν προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς – Άνω Πατήσια και Ειρήνη – Κηφισιά.