Φυλακές Κορυδαλλού: Έφοδος της αστυνομίας – Βρέθηκαν μαχαίρια, σουγιάς και ναρκωτικά

Ειδική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου.

Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ημεδαπός έγκλειστοι στις φυλακές και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 νάιλον συσκευασίες εμπεριέχουσες μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.