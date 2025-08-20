Logo Image

Φυλακές Κορυδαλλού: Έφοδος της αστυνομίας – Βρέθηκαν μαχαίρια, σουγιάς και ναρκωτικά

Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Έφοδος της αστυνομίας – Βρέθηκαν μαχαίρια, σουγιάς και ναρκωτικά

ΕΛ.ΑΣ.

Επιχείρηση «σκούπα» στις φυλακές Κορυδαλλού

Ειδική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου.

Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ημεδαπός έγκλειστοι στις φυλακές και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 νάιλον συσκευασίες εμπεριέχουσες μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube