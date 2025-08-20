Logo Image

Χίος: Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα φέτος – Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016

Κοινωνία

Πυρκαγιά καίει βλάστηση δίπλα από τη θάλασσα στο Λιθί, Χίος, Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 (δημοσιεύεται Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025). ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΣ

Οι καμένες εκτάσεις από το 2016 αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα

Από το 2016 μέχρι και σήμερα, 20 Αυγούστου 2025, περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus, τα οποία ανέλυσε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι καμένες εκτάσεις από το 2016 αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα, εκ των οποίων περισσότερα από 100.000 στρέμματα καταγράφηκαν φέτος.

Τι περιλαμβάνουν οι καμένες εκτάσεις

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνουν δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική οικονομία.

«Megafire»

Σε δηλώσεις του την Τρίτη, ο υπεύθυνος των δασοτεχνικών έργων της Διεύθυνσης Δασών Χίου, Αποστόλης Φλιούκας, ανέφερε ότι ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς διαδραμάτισε η έλλειψη υγρασίας στη βλάστηση.

«Αυτές οι φωτιές είναι megafires και σβήνουν στη θάλασσα», είπε ο κ. Φλιούκας.

