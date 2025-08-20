Logo Image

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Από σήμερα οι αιτήσεις για θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ψυχολόγων, σχολικών νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών

Κοινωνία

Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων για την πλήρωση με θητεία κενών θέσεων μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των παραπάνω κλάδων από όλη την επικράτεια, που υπηρετούν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε Σ.Δ.Ε.Υ-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία περιλαμβάνονται και σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από σήμερα έως και τη Δευτέρα 01-09-2025 και ώρα 10:00 π.μ. στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-eid-se-demosia-onaseia-skholeia

συμπληρώνοντας

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και
  • τον αριθμό μητρώου και τον Α.Φ.Μ.

