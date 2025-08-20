Κρήτη: Νέες μεταναστευτικές ροές – 25 Σουδανοί εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Νέο περιστατικό διάσωσης μεταναστών καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτη στη Γαύδο, όπου εντοπίστηκαν 25 άνθρωποι σε λέμβο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι αλλοδαποί είναι στο σύνολό τους άνδρες και δηλώνουν υπηκοότητα Σουδάν.

Εντοπίστηκαν κοντά στην παραλία της Τρυπητής του ακριτικού νησιού, ενώ μεταφέρονται στην Κρήτη με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX με προορισμό το λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Το απόγευμα αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορείο της Αστυνομίας στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου παραμένουν ήδη περισσότεροι από 200 μετανάστες από περιστατικά των προηγούμενων ημερών.

Το σημερινό περιστατικό διάσωσης, είναι το υπ’ αριθμόν 122 που καλούνται να διαχειριστούν οι λιμενικές αρχές των Χανίων, από την αρχή του έτους.