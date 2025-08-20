Ομογένεια: Δύο 80χρονοι Έλληνες κουρείς στο Σίδνεϊ δεν λένε να αφήσουν τα ψαλίδια κάτω

Ο ένας είναι συνταξιούχος και ο άλλος αρνείται να βγει στη σύνταξη. Μετανάστευσαν στην Αυστραλία τη δεκαετία του ’60 και γνωρίζοντας την τέχνη του κουρέα, άρχισαν να εξασκούν κατευθείαν το επάγγελμα στο Σίδνεϊ.

«Τότε το 99% των κουρέων στην Αυστραλία προερχόταν από τον στρατό και δεν ήξεραν παρά μόνο να κόβουν τα μαλλιά πολύ κοντά, οπότε η δική μας κομμωτική τέχνη ήταν περιζήτητη» ανέφερε στην αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή «A Current Affair» του 9ACA ο ομογενής Κυριάκος Βασίλης, 87 χρόνων.

Για περισσότερα από 60 χρόνια κουρεύει ασταμάτητα, αν και πλέον έχει βγει στη σύνταξη. Ενδέχεται να είναι ο γηραιότερος κουρέας του Σίδνεϊ, αλλά ο ίδιος επιμένει ότι δεν εργάζεται. «Η κομμωτική δεν είναι δουλειά, είναι τέχνη», δηλώνει χαρακτηριστικά. «Ή την έχεις, ή δεν την έχεις».

