Logo Image

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες οπαδικής επίθεσης στο κέντρο της Αθήνας

Κοινωνία

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες οπαδικής επίθεσης στο κέντρο της Αθήνας

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi/Φωτογραφία αρχείου

Πρόκειται για νεαρά άτομα 20 και 21 ετών

Δύο ακόμη νεαροί, ηλικίας 20 και 21 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν σε επίθεση με οπαδικό κίνητρο στις 15 Αυγούστου, ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές.

Τον Δεκαπενταύγουστο σε περιοχή της Αθήνας, νεαροί επιτέθηκαν σε 2 άτομα αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης με την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του ήδη συλληφθέντα 21χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα άτομα αυτά είχαν επιτεθεί σε δύο φιλάθλους, τους οποίους χτύπησαν, ενώ αμέσως μετά αφαίρεσαν από τον ένα την μπλούζα που φορούσε με διακριτικά αντίπαλης ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

