Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε 60χρονη που άφησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε 60χρονη που άφησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη

Η 60χρονη αλλοδαπή συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Βόλβης

Συνελήφθη 60χρονη αλλοδαπή που άφησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη, στα Νέα Βρασνά του νομού Θεσσαλονίκης.

Η 60χρονη φέρεται πως εγκατέλειψε σε όχημα ιδιοκτησίας της για χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών τον σκύλο, του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.

Στη συλληφθείσα επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

