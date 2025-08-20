Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 20 Αυγούστου

Κοινωνία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 20 Αυγούστου

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Τα θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του Τύπου

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι των εφημερίδων:

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “7 χρόνια χωρίς τα δεσμά των μνημονίων”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” “Ασπίδα” στους εργαζόμενους (μέσω ΔΥΠΑ) άνω των 65 ετών”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Μεγαλοπρεπές άδειασμα και απο τη Γαλλία!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Δασικοί χάρτες – Αποφάσεις για 300.000 ενστάσεις”

ΕΣΤΙΑ: “Ο αχάριστος Μακρόν προτείνει την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Φορολογικό ¨κούρεμα” των μισθων”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Αδειάζουν απο φοιτητές τα ΑΕΙ”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μέτρα τώρα για πλήρη αποκατάσταση και στήριξη του λαού!”

ΤA NEA: “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ- Οι γκρίζες ζώνες της βαθμολογίας”

ΚONTRA: “Λαγός της Τουρκίας ο Μακρόν – Τη βάζει στο παιχνίδι της Ουκρανίας”

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ΕΔΩ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube