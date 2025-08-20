Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 20 Αυγούστου

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι των εφημερίδων:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “7 χρόνια χωρίς τα δεσμά των μνημονίων”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” “Ασπίδα” στους εργαζόμενους (μέσω ΔΥΠΑ) άνω των 65 ετών”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Μεγαλοπρεπές άδειασμα και απο τη Γαλλία!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Δασικοί χάρτες – Αποφάσεις για 300.000 ενστάσεις”
ΕΣΤΙΑ: “Ο αχάριστος Μακρόν προτείνει την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Φορολογικό ¨κούρεμα” των μισθων”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Αδειάζουν απο φοιτητές τα ΑΕΙ”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μέτρα τώρα για πλήρη αποκατάσταση και στήριξη του λαού!”
ΤA NEA: “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ- Οι γκρίζες ζώνες της βαθμολογίας”
ΚONTRA: “Λαγός της Τουρκίας ο Μακρόν – Τη βάζει στο παιχνίδι της Ουκρανίας”
