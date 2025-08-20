Καιρός: Πρόσκαιρη συννεφιά σήμερα – Η πρόγνωση έως και την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35°C.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 21 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 37°C, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34-35°C.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 22 Αυγούστου

Στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 και πιθανόν να αγγίξει τους 40°C.

Πρόγνωση για το Σάββατο 23 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Το πρωί στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Κυριακή 24 Αυγούστου

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.