Κοινωνία

Όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τετάρτης

Επέτειος εξόδου από τα μνημόνια σήμερα

Διεθνείς εξελίξεις, εξωτερική πολιτική αλλά και τα 7 χρόνια χωρίς μνημόνια πρωταγωνιστούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 7 χρόνια χωρίς τα δεσμά των μνημονίων

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” “Ασπίδα” στους εργαζόμενους (μέσω ΔΥΠΑ) άνω των 65 ετών”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ και απο τη Γαλλία!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ- Αποφάσεις για 300.000 ενστάσεις”

ΕΣΤΙΑ: “Ο αχάριστος Μακρόν προτείνει την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ¨ΚΟΥΡΕΜΑ” ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Αδειάζουν απο φοιτητές τα ΑΕΙ”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μέτρα τώρα για πλήρη αποκατάσταση και στήριξη του λαού!”

ΤA NEA: “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ- Οι γκρίζες ζώνες της βαθμολογίας”

ΚONTRA: “ΛΑΓΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ο ΜΑΚΡΟΝ ΤΗ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ”

