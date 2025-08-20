Λέσβος – Απίστευτη ομολογία εμπρηστή: Γιατί έβαλε 4 φωτιές ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Τέσσερις εμπρησμούς στην Λέσβο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, που προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής αλλά και καταστροφές, ομολόγησε στον ανακριτή ο 57χρονος, που εντοπίστηκε και προσήχθη στο ανακριτή, έπειτα από έρευνα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο άντρας έβαλε τις δύο από τις τέσσερις φωτιές το πρωί της 15ης Αυγούστου για λόγους, όπως είπε, αντεκδίκησης προς δύο συντοπίτες του, σε χωράφια που είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένοι. Την τρίτη πυρκαγιά, πάλι σε υπαίθριο χώρο, την έβαλε το βράδυ της ίδιας μέρα και ισχυρίστηκε ότι προέβη στην πράξη του γιατί είχε… «θολώσει», ενώ την τέταρτη, στη νταλίκα με τις ζωοτροφές, για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 57χρονος είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος για εμπρησμό που εντοπίζεται εφέτος στη Λέσβο.

Τον περασμένο Ιούλιο, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνέλαβαν έναν 35χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στις 15 Ιουλίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοχωρίου, όπου κάηκαν περίπου 160 στρέμματα, ενώ ήταν σε εξέλιξη και άλλες πυρκαγιές στο νησί. Ο 35χρονος ομολόγησε την πράξη του και κατ’ αντιπαράσταση, και υποβλήθηκε δικογραφία από την ΔΑΕΕ στον εισαγγελέα στις 21 Ιουλίου. Τελικά, όμως, δεν εκδόθηκε ένταλμα συλλήψεως σε βάρος του, αλλά ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΜΠΕ