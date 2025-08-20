Εορτολόγιο: Γιορτή μεγάλου προφήτη σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 20 Αυγούστου

Τη μνήμη του Σαμουήλ του προφήτου τιμά σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Σαμουήλ είναι πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας και πιστεύεται ότι άνθησε το έτος 2889 από κτίσεως κόσμου, ή 1095 π.Χ.. Υπήρξε ο τελευταίος κριτής του Ισραήλ.

Στον Σαμουήλ αποδίδονται το Βιβλίο των Κριτών, το οποίο άλλοι στον Έσδρα και άλλοι στον Ιεζεκιήλ αποδίδουν. Του αποδίδεται επίσης το βιβλίο της Ρουθ, και τα είκοσι τέσσερα πρώτα κεφάλαια των Βασιλειών.

Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Λούκιος ο Βουλευτής

Οι Άγιοι Ηλιόδωρος και Δοσάς οι Μάρτυρες

Ο Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης ο Νεομάρτυρας από την Μικρά Ασία

Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης «οι εν Κύπρω» Μάρτυρες.

