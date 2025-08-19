Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Έσπασε το μαχαίρι από το μένος του – Πήρε άλλο για να την αποτελειώσει

Τρομακτικές λεπτομέρειες βγαίνουν στο φως για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης γυναίκας στο Χαλάνδρι. Ο 28χρονος δράστης φέρεται να δολοφόνησε την άτυχη γυναίκα με τόση οργή που το μαχαίρι του έσπασε μέσα στο κορμί της.

Ο δράστης έμεινε με τη λαβή του μαχαιριού στο χέρι, και η λάμα στο θώρακα της 47χρονης. Στη συνέχεια πήρε ένα άλλο μαχαίρι για να την αποτελειώσει με 15 νέες μαχαιριές.

Τι υποστηρίζει ο δράστης

Ο 28χρονος δράστης υποστηρίζει πως προέβη στο απονενοημένο αυτό διάβημα, καθώς η 47χρονη τον δυσφημούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος, όπως αναφέρει, της είχε προτείνει να κάνουν μία ήρεμη συζήτηση στο σπίτι της, αλλά εκείνη δεν αποδέχτηκε την πρότασή του.

Οι αρχές μίλησαν με ανθρώπους, στους οποίους η άτυχη γυναίκα κακολογούσε τον δράστη – πάντα σύμφωνα με τον ίδιο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν ότι κάτι τέτοιο αληθεύει.

Μάλιστα είπαν στις αρχές πως πλέον διατηρούν τις αποστάσεις τους από τον 28χρονο, καθώς έχει προβλήματα νευρικότητας και τους ζητούσε λεφτά.

Ο δράσης κατέθεσε για την 47χρονη πως τον Ιανουάριο διατηρούσαν προσωπικές σχέσεις και ότι εκείνη τον βοηθούσε οικονομικά.

«Θόλωσα»

Ο δράστης υποστηρίζει πως δεν είχε σκοπό να δολοφονήσει την άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό έγινε επειδή «θόλωσε».

Ο 28χρονος φέρεται να δήλωσε πως: «Πήγα έξω από σπίτι της και πήρα μαχαίρι μαζί μου, γιατί ήθελα απλώς να της μιλήσω, να την εκφοβίσω, γιατί με διέβαλλε σε φίλους και γνωστούς από τα συσσίτια. Από τις φωνές της, όμως, θόλωσα και δεν θυμάμαι τι έκανα».