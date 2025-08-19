Γουδή: Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος με ασθενοφόρο – Πώς ανετράπη το όχημα

Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος με ιδιωτικό ασθενοφόρο, χθες Δευτέρα στην περιοχή Γουδή, έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha.

Από το υλικό που προέρχεται από κάμερες ασφαλείας προκύπτει πως το ασθενοφόρο, το οποίο κινείτο στην οδό Μικράς Ασίας, χτυπήθηκε στο ύψος του πίσω δεξιά τροχού από άλλο όχημα, το οποίο πέρασε το σήμα Stop που βρίσκεται επί της οδού Φαραντάτων.

Εν συνεχεία, το ασθενοφόρο ανετράπη, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα.

Κατέληξε ο ασθενής μετά την ανατροπή του ασθενοφόρου

Υπενθυμίζεται ότι ο ασθενής που μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 54χρονος είχε προηγουμένως υποβληθεί σε αιμοκάθαρση στο Λαϊκό Νοσοκομείο.