Χίος: Την έστειλε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου

Συνελήφθη 33χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της πρώην συντρόφου του

 Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα, κατηγορείται 33χρονος από το χωριό Ελάτα της Χίου που συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Ο άνδρας είχε επιτεθεί και τραυματίσει σοβαρά την αλλοδαπή πρώην σύντροφό του.

Η γυναίκα, περίπου 30 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χίου με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρηνός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου, και σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού Αιγαίου της ΕΡΤ έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Όπως έγινε γνωστό ο συλληφθείς τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, στο χωριό Πυργί επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα την πρώην σύντροφό, μετά από διαπληκτισμό μαζί της. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν κατά τον εντοπισμό του και κατασχέθηκαν, σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου καθώς και ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.

