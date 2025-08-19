Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στην πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησε ο 25χρονος για να φτάσει στο σημείο, είχε προσέλθει τη Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.