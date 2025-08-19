Ν. Χαλκηδόνα: Τροχαίο με πυροσβεστικό όχημα – Ένας ελαφρά τραυματίας

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά όταν πυροσβεστικό όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο στη Νέα Χαλκηδόνα.

Ο ελαφρά τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 251 ΓΝΑ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για την απομάκρυνση του οχήματος «επιστρατεύθηκε» ειδικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του συμβάντος, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ν. Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στην περιοχή της Ν. Χαλκηδόνας.