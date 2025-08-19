Ο Γερμανικός Τύπος για τα φαινόμενα «μίσους κατά Εβραίων» στην Ελλάδα – «Πολλοί Εβραίοι τουρίστες δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια»

Για το πρόσφατο ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη γράφει μία από τις συντάκτριες της tageszeitung, εστιάζοντας ιδίως στα φαινόμενα «μίσους κατά των Εβραίων» που παρατήρησε κατά την παραμονή της στην πόλη.

Η συντάκτρια της γερμανικής εφημερίδας, η οποία «επισκέφτηκε και το Εβραϊκό Μουσείο, όπως κάνει κάθε φορά που πηγαίνει σε έναν νέο προορισμό», εκφράζει πόσο εντύπωση της έκανε που στους δρόμους υπήρχαν σε διάφορα σημεία γκράφιτι που έγραφαν «Ναζί-Ισραήλ» ή «Free Palestine», όπως και διάφορα αυτοκόλλητα και πλακάτ αριστερών ριζοσπαστικών ομάδων, «που θρηνούν για τους νεκρούς στη Γάζα, αλλά σιωπούν για τους δράστες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου».

Η συντάκτρια της taz εξηγεί πως «πριν τη γερμανική κατοχή ζούσαν πάνω από 50.000 Εβραίοι στην πόλη – ήταν η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα. […] Μετά τον πόλεμο και τους διωγμούς όμως επέστρεψαν λίγοι πίσω και σήμερα ζουν πλέον μόλις περίπου 1.500». Παρ’ όλα αυτά τα εβραϊκά ιδρύματα στην πόλη πρέπει να φρουρούνται, κάτι που συμβαίνει σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Από τότε «τα φαινόμενα αντισημιτικού βανδαλισμού έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Το Κεντρικό Συμβούλιο Εβραίων στην Ελλάδα κάνει λόγο για “μία αύξηση άνευ προηγουμένου”, […] υπάρχουν διαδηλώσεις εναντίον Ισραηλινών τουριστών […] ή και αναρτήσεις στα social media που ζητούν “Ιντιφάντα μέχρι τη νίκη”.

Στη Θεσσαλονίκη γίνονται επίσης τακτικά διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, συχνά με πανό που δεν ασκούν απλώς κριτική στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά αντιμετωπίζουν το Ισραήλ ως εχθρό. Παντού υπάρχουν αυτοκόλλητα και συνθήματα εχθρικά προς το Ισραήλ, ενώ άλλες εικόνες – όπως για παράδειγμα από τους Ισραηλινούς ομήρους – λείπουν εντελώς. Εδώ και δύο περίπου χρόνια πολλοί αριστεροί δυσκολεύονται ακόμη να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα αυτής της τραγωδίας», επικρίνει τέλος η συντάκτρια της taz.

Κινητοποιήσεις εναντίον Ισραηλινών τουριστών

Η Berliner Zeitung γράφει και αυτή για μία άλλη πτυχή του ιδίου ζητήματος: το πώς γίνονται δεκτοί Ισραηλινοί στρατιώτες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα.

«Στο πλαίσιο του προγράμματος “Breathe” Ισραηλινοί στρατιώτες στέλνονται για διακοπές με κρουαζιερόπλοια στην Ελλάδα και την Κύπρο. […] Ωστόσο, τόσο στη Μύκονο όσο και στη συνέχεια στον Βόλο, τους Ισραηλινούς υποδέχτηκαν Έλληνες που διαδήλωναν. Στον Βόλο μάλιστα στάλθηκαν στο λιμάνι ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα – παρ’ ότι αυτά είναι αναγκαία σε άλλες περιοχές της χώρας που μαίνονται πυρκαγιές – προκειμένου να δημιουργήσουν ένα τείχος προστασίας μεταξύ των οργισμένων διαδηλωτών και του κρουαζιερόπλοιου». Αντίστοιχη ήταν η υποδοχή και στον Πειραιά, όπου αναπτύχθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις για την προστασία των τουριστών.

Οι διαδηλωτές φώναζαν ή κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «η Ελλάδα δεν είναι μέρος ξεκούρασης για εγκληματίες πολέμου» ή «το Ισραήλ είναι κράτος-δολοφόνος».

Οι αντιδράσεις των Ισραηλινών

Πολλοί Εβραίοι τουρίστες δεν μένουν πάντως με σταυρωμένα τα χέρια, αντιδρώντας με χειρονομίες, βρισιές ή ακόμα και βιαιοπραγίες. Ένας Ισραηλινός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης για παράδειγμα ενοχλήθηκε από την επιγραφή ενός μαγαζιού, η οποία έλεγε «Peaceful Jews Welcome – Zionist Killers Go Home» («Ειρηνικοί Εβραίοι καλώς ήρθατε – Σιωνιστές δολοφόνοι γυρίστε σπίτι σας»). Ο Ισραηλινός τουρίστας επιτέθηκε στο κατάστημα, κατέβασε το πανό και φέρεται να επιχείρησε να βιαιοπραγήσει σε βάρος μίας γυναίκας του καταστήματος – και εν τέλει δεν του ασκήθηκε δίωξη κατόπιν παρέμβασης εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνει ακόμα η BZ αναφορικά με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ, παρά τις κινητοποιήσεις η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε «άνευ όρων παραδόσεις όπλων, ενώ υπάρχει και μία διμερής αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών. Επίσης, η ισραηλινή αεροπορία κάνει ασκήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, από τον οποίο έχει περάσει κιόλας ανενόχλητος ο Βενιαμίν Νετανιάχου δύο φορές, παρ’ ότι υπάρχει σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης. Επίσης, η Ελλάδα είναι ένας πολύ αγαπημένος προορισμός διακοπών αλλά και ενός είδους άσυλο για πολλούς Ισραηλινούς» – πολλοί εκ των οποίων αγοράζουν ακίνητα και προβαίνουν σε επενδύσεις στην Ελλάδα μέσω και του προγράμματος για τις χρυσές βίζες.

Πηγή: Deutsche Welle

