Κοινωνία

Παπάγου: Επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε σπίτι

Glomex/ ΕΡΤ

Η απομάκρυνση του λεωφορείου επιχειρείται με συρματόσχοινα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου της γραμμής 409, το οποίο έπεσε πάνω σε σπίτι στην περιοχή του Παπάγου, χθες Δευτέρα το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απομάκρυνση του λεωφορείου επιχειρείται με συρματόσχοινα.

Το χρονικό

Το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο στην τερματική στάση της πλατείας Κονίτσης, σε σημείο με κατηφορική κλίση, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κύλησε προς το διώροφο κτίσμα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα παρακείμενο όχημα, ενώ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς σε προηγούμενη περίπτωση είχε λυθεί το χειρόφρενο ενός λεωφορείου.

