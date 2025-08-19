Μπαράζ κλοπών και ληστειών από συμμορία ανηλίκων σε Θήβα και Αλίαρτο – 2 συλλήψεις

Τη δράση συμμορίας ανηλίκων που ενέχονται στη διάπραξη ληστειών και σωρείας κλοπών στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας και στην Αλίαρτο Βοιωτίας ξεσκέπασαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου, στον οικισμό του Πυρίου.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας, σύμφωνα με τον ευρύτερο σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας. Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, που είχαν συλλεχθεί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Αναζητούνται έξι ακόμη μέλη της συμμορίας

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο μέλη (ανήλικοι) της συμμορίας, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται για να συλληφθούν έξι ακόμη μέλη της, εκ των οποίων οι πέντε ανήλικοι. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση περιλαμβάνονται επιπλέον δύο ανήλικοι που ενέχονται σε μία διαπραχθείσα κλοπή, καθώς και επτά συνολικά γονείς των ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Αναλυτικότερα, από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, προέκυψε ότι τα οκτώ μέλη της συμμορίας, ενέχονται, το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από 16-05 έως και 16-08-2025, με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση ανά περίπτωση, στη διάπραξη συνολικά δύο ληστειών, 17 κλοπών, εκ των οποίων οι 11 τροχοφόρων, καθώς και έξι αποπειρών κλοπής τροχοφόρων.

Η λεία τους

Η λεία που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους, περιλαμβάνει χρήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, είδη ένδυσης, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα των παθόντων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 11.000 ευρώ. Όλα τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, σε διαφορετικούς χρόνους, εγκαταλελειμμένα πλησίον του Οικισμού Πυρίου Θηβών, έχοντας ωστόσο υποστεί, στην πλειονότητά τους, υλικές ζημιές.

Επιπλέον, σε πολλά από αυτά, είχαν αφαιρεθεί διάφορα αντικείμενα, εξοπλισμός ή στοιχεία κυκλοφορίας (κατά περίπτωση εργαλεία, μπαταρία, ραδιόφωνο, πινακίδες κυκλοφορίας κ.λπ.), ενώ τρία εκ των οχημάτων, εντοπίστηκαν ολοσχερώς καμένα.

Σημειώνεται, ότι στην αστυνομική επιχείρηση, συμμετείχαν επίσης η Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Θηβών, καθώς και δύο ενισχυτικές στην Δ. Α. Βοιωτίας, Ο.Π.Κ.Ε. από Θεσσαλία και Ήπειρο, αντίστοιχα. Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή των μελών της συμμορίας στη διάπραξη και άλλων αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/παράλληλη έδρα Θηβών και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

