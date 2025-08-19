Logo Image

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Εγνατία: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον Βούλγαρο οδηγό

Κοινωνία

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Εγνατία: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον Βούλγαρο οδηγό

ΚΟΤΣΙΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ/INTIME

Ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση

Κατηγορίες στον Βούλγαρο οδηγό του ημιφορτηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου, απήγγειλε το μεσημέρι της Τρίτης, ο εισαγγελέας.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο εισαγγελέας μετέβη στο  Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται φρουρούμενος σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου.

Έχει ήδη χειρουργηθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube