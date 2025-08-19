Πολύνεκρο δυστύχημα στην Εγνατία: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον Βούλγαρο οδηγό

Κατηγορίες στον Βούλγαρο οδηγό του ημιφορτηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου, απήγγειλε το μεσημέρι της Τρίτης, ο εισαγγελέας.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο εισαγγελέας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται φρουρούμενος σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου.

Έχει ήδη χειρουργηθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.