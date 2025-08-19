Logo Image

Λέσβος: Προσαγωγή 55χρονου για εμπρησμούς

(ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΑΣ/ EUROKINISSI)

Ο άνδρας φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του

Ένας άνδρας 55 ετών έχει προσαχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λέσβου και φέρεται να έχει μάλιστα ομολογήσει την πρόκληση τεσσάρων εστιών πυρκαγιάς στις 15 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας στη Δυτική Λέσβο.

Εξ αυτών, οι τρεις εκδηλώθηκαν σε αγροτικές περιοχές και η τέταρτη σε καρότσα φορτηγού με άχυρο.

Το ανακριτικό της πυροσβεστικής, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατέληξε στο  συγκεκριμένο άτομο μετά από συνεργασία με την ασφάλεια Μυτιλήνης  και αξιοποίηση στοιχείων από  την περιοχή.

Τη δικογραφία συντάσσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.

