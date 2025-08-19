3.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα: Οι «πρωταθλητές» ανά περιφέρεια

Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από 11 έως 17 Αυγούστου στο πλαίσιο σχετικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά την έκτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (11/8/2025 – 17/08/2025) πραγματοποιήθηκαν 27.873 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.613 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 80 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 413 παραβάσεις σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.382 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 72 διανομείς), 389 επιβάτες δίκυκλων, 155 οδηγούς με ηλεκυρικά «πατίνια» και 75 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

842 στην Αττική,

382 στη Στερεά Ελλάδα,

264 στο Νότιο Αιγαίο,

248 στα Ιόνια Νησιά,

242 στην Κρήτη,

234 στη Δυτική Ελλάδα,

217 στη Θεσσαλονίκη,

137 στην Πελοπόννησο,

134 στην Κεντρική Μακεδονία,

102 στη Θεσσαλία,

86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

78 στο Βόρειο Αιγαίο,

52 στην Ήπειρο και

8 στη Δυτική Μακεδονία

Σημειωτέον ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται έχουν ως εξής: