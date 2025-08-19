Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές, ζητώντας 300.000 ευρώ 

Υπόθεση εκβιασμού σε βάρος 46χρονου εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, εκβίασε τηλεφωνικά τον περασμένο Ιανουάριο 46χρονο, ζητώντας 300.000 ευρώ με πρόφαση πως τα όφειλε σε 42χρονο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε, ο κρατούμενος στις φυλακές είναι ο ηθικός αυτουργός για την τοποθέτηση στις 23 Ιανουαρίου 2025 μίας χειροβομβίδας αμυντικού τύπου σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 46χρονου στην Πιερία και για τη ρίψη 1ης Φεβρουαρίου 2025 μιας βόμβας μολότοφ σε οικία συγγενή του σε περιοχή της Αττικής.

Ο φυλακισμένος Αλβανός προμηθεύτηκε τηλεφωνική συσκευή από 40χρονο συγκρατούμενο του για να εκβιάσει τον 46χρονο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.