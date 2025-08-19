Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του 28χρονου

Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε εις βάρος του 28χρονου, ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου εκείνη διέμενε, στο Χαλάνδρι, χθες Δευτέρα το πρωί.

Ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να αποδίδει τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας, σε αρνητικά σχόλια που έκανε το θύμα για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.

Πολλαπλές μαχαιριές

Η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στη σορό της εντοπίζονται πάνω από 10 σοβαρά τραύματα.

Δράστης και θύμα φαίνεται να είχαν γνωριστεί σε συσσίτια απόρων της εκκλησίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τον Μάρτιο είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι ο 28χρονος την παρενοχλούσε.

Χθες, Δευτέρα, σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε: «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από Αστυνομικό Τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, η 47χρονη είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου ανέφερε ότι έβλεπε τον 28χρονο σε συσσίτιο, από όπου έπαιρναν και οι δύο φαγητό και την ενοχλούσε, ωστόσο κατά τις ερωτήσεις του αξιωματικού υπηρεσίας για να προχωρήσει η διαδικασία δικογραφίας σε βάρος του, δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Τι υποστήριξε ο δράστης

Κατά το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 28χρονος μετά τη σύλληψη του, ισχυρίστηκε ότι είχε μεταβεί έξω από το σπίτι της γυναίκας σήμερα το πρωί για να της ζητήσει τον λόγο, όπως είπε, γιατί τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, με αποτέλεσμα εκείνοι να κόψουν επαφές μαζί του.

Κατά τους ισχυρισμούς του, όταν την είδε στην πυλωτή της πολυκατοικίας τής μίλησε, ζητώντας της τον λόγο, αλλά η 47χρονη δεν του απάντησε και τότε έβγαλε το μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Κάτοικος της πολυκατοικίας ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.

Μάρτυρας του εγκλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ήταν μια κάτοικος της ίδιας πολυκατοικίας, η οποία έπαθε σοκ, αλλά τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας καταδίωκε μια άλλη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο της εισόδου πολυκατοικίας η 47χρονη, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.