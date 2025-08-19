Θάσος: 30χρονος λουόμενος πνίγηκε στη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος Ρουμάνος, το μεσημέρι της Δευτέρας από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» Θάσου.
Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του νησιού και αρχικά στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ο 30χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ