Θάσος: 30χρονος λουόμενος πνίγηκε στη θάλασσα

Κοινωνία

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Στην παραλία Κοίνυρα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος Ρουμάνος, το μεσημέρι της Δευτέρας από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» Θάσου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του νησιού και αρχικά στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 30χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

