Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Οι επαφές κορυφής για το ουκρανικό στο επίκεντρο του ελληνικού Τύπου

Οι ειρηνευτικές διαβουλεύσεις για την Ουκρανία και τα αποτελέσματα των χθεσινών επαφών στον Λευκό Οίκο κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του ελληνικού Τύπου.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Δικαιότερους ελέγχους θέλει η ΑΑΔΕ”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ασκήσεις…ειρήνης σε ζωντανή σύνδεση”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Μοίρασαν 108.000.000 ΕΥΡΩ σε “λίστες Πέτσα” “

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “5.029 προσλήψεις μονίμων και εποχικών”

ΕΣΤΙΑ: “Εποχή μεγάλων αναθεωρήσεων”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Εγγυήσεις και χάρτες στο τραπέζι”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης! Καμιά στήριξη στο κράτος-δολοφόνο”

ΤA NEA: “Το βαρύ τίμημα της ειρήνης”

ΚONTRA: “Θύελλα στην κυβέρνηση για τον Γεραπετρίτη”