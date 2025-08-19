Καιρός: Πού περιμένουμε βροχές και καταιγίδες – Πόσο θα κρατήσουν

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, επεκτεινόμενες το απόγευμα και σε άλλα ηπειρωτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο.

Δείτε τις καιρικές συνθήκες και τα επίπεδα θερμοκρασίας στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, ΕΔΩ.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι ίδιας έντασης στα ανατολικά, με τοπικά 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 30-32 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 33 με 34 στα κεντρικά ηπειρωτικά. Στις Σποράδες και στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28-30 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 21-08-2025

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 22-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους θα είναι αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, και δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για το Σάββατο 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Το πρωί στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά.