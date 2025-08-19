Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου

Ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης ο Μεγαλομάρτυρας και οι συν αυτώ Μάρτυρες τιμώνται σήμερα, 19 Αυγούστου, από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιοι Τιμόθεος, Αγάπιος και Θέκλα

Οι Άγιοι Ευτυχιανός ο στρατιώτης και Στρατήγιος οι Μάρτυρες

Ο Όσιος Θεοφάνης ο Νέος και Θαυματουργός (Πολιούχος Νάουσας Ημαθίας)

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι συν αυτώ Μάρτυρες

Ο Άγιος Ανδρέας έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και ήταν στρατηλάτης του ρωμαϊκού στρατού. Πίστεψε στον Χριστό και κατήχησε πολλούς στρατιώτες, οι οποίοι τον ακολούθησαν στην πίστη. Συνολικά 2.593 στρατιώτες μαρτύρησαν μαζί του, γι’ αυτό και τιμώνται ως «συν αυτώ Μάρτυρες». Η μνήμη τους αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ομαδικά μαρτύρια της Εκκλησίας.

Άγιοι Τιμόθεος, Αγάπιος και Θέκλα

Οι Άγιοι αυτοί έζησαν στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και μαρτύρησαν για την πίστη τους στον Χριστό. Ο Τιμόθεος και ο Αγάπιος υπέστησαν βασανιστήρια για την ομολογία της πίστεως, ενώ η Αγία Θέκλα ακολούθησε τον δρόμο της ομολογίας και της αγνότητας, μένοντας σταθερή στην αφοσίωσή της στον Χριστό.

Άγιοι Ευτυχιανός ο στρατιώτης και Στρατήγιος οι Μάρτυρες

Ο Ευτυχιανός και ο Στρατήγιος υπήρξαν στρατιώτες, οι οποίοι ομολόγησαν με παρρησία την πίστη τους στον Κύριο και μαρτύρησαν γι’ αυτήν. Παρά την αξιωματική τους θέση στον στρατό, προτίμησαν να θυσιαστούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό.

Όσιος Θεοφάνης ο Νέος και Θαυματουργός (Πολιούχος Νάουσας)

Ο Όσιος Θεοφάνης καταγόταν από τη Νάουσα και έζησε τον 16ο αιώνα. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον μοναχικό βίο και διακρίθηκε για την αρετή και τα θαύματά του. Υπήρξε στη συνέχεια οικιστής της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Βερμίου. Ο λαός της Νάουσας τον τιμά ως Πολιούχο και προστάτη της πόλης.

