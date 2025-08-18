Φωτιά τώρα: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που καίει πουρνάρια μεγάλου ύψους, σε δύσβατο σημείο, σε δασική έκταση ανάμεσα από το Δαμάσι Τυρνάβου και το Κουτσόχερο Λάρισας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, μετά την παύση επιχείρησης των εναέριων μέσων, ενισχύθηκαν σημαντικά. Για να προσεγγίσουν το σημείο εργάστηκαν και εργάζονται μηχανήματα έργου ενώ επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) Θεσσαλίας. Συνδράμουν, επίσης, η ΕΛ.ΑΣ, και γειτονικοί ΟΤΑ.