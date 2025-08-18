Logo Image

Σεισμός τώρα 4,3 Ρίχτερ κοντά στην Καρδίτσα

Κοινωνία

Intime News/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ ταρακούνησε την Καρδίτσα στις 22:36 το βράδυ της Δευτέρας.

Είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Ρεντίνας Καρδίτσας και εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.

