Σεισμός τώρα 4,3 Ρίχτερ κοντά στην Καρδίτσα

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ ταρακούνησε την Καρδίτσα στις 22:36 το βράδυ της Δευτέρας.
Είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Ρεντίνας Καρδίτσας και εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.
Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
