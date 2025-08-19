Το κόστος αεροπυρόσβεσης για την Ελλάδα μέχρι τον Ιούλιο

Την ώρα που η χώρα μετρά τις «πληγές» της μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πολλές περιοχές ανά την επικράτεια καθοριστική είναι η συμβολή και των εναέριων μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας στην κατάσβεσή τους.

Κάθε χρόνο η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πύρινο «εφιάλτη», με τις ομάδες Πυροσβεστών, εθελοντών, δασοκομάντος και εναέριων μέσων να βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, προκειμένου να συμβάλουν στην κατάσβεση δεκάδων πυρκαγιών κάθε μέρα.

Εκτός από τα μισθωμένα μέσα της Πολιτικής Προστασίας στην κατάσβεση των πυρκαγιών αλλά και για την επιτήρηση συμβάλλουν εναέρια μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας (Canadair CL-415, CL-215, PZL M-18B/BS) με το έργο των πιλότων που επιχειρούν με αυταπάρνηση, να καθίσταται πέρα από σημαντικό, ριψοκίνδυνο.

Το κόστος

Πόσο όμως κόστισε η αεροπυρόσβεση στην Ελλάδα μέχρι και τον Ιούλιο του 2025.

Αρχικά το κόστος ανά ώρα πτήσης διαφέρει αναλόγως τον τύπο του αεροσκάφους πυρόσβεσης που επιχειρεί.

Σύμφωνα με τις τις εκτιμήσεις υψηλόβαθμων στελεχών της ΠΑ αυτό μπορεί να «αγγίξει» μέχρι και τα 11.700 ευρώ.

Ειδικότερα η μία ώρα πτήση για το Canadair CL-215 αγγίζει περίπου τα 7.100 ευρώ, για τα Canadair CL-415 11.700 ευρώ για τα PZL περίπου 2.700 ευρώ ενώ για τα ελικόπτερα (σινούκ) 6.000 ευρώ.

Αναλυτικά τα στατιστικά από τον Ιανουάριο 2025

Μόνο για τον μήνα Αύγουστο, όπου υπήρχαν οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Χίο και Αχαϊα, οι ώρες πτήσεις όλων των εναέριων μέσων, εκτινάχθηκαν σε 565,4. (έως τις 17/8)

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας από την έναρξη του 2025 μέχρι και τον μήνα Ιούλιο τα CL-415 πραγματοποίησαν συνολικά 497,7 ώρες πυρόσβεσης, τα CL-215 συνολικά 373,2 ώρες πυρόσβεσης, τα PZL M-18B/BS 389,7 ώρες πυρόσβεση. (συνολικά 1.260,6 ώρες)

Συνολικά οι ώρες πυρόσβεσης κόστισαν για τα CL-415 περίπου 5.823.090 ευρώ, για τα CL-215 περίπου 2.649.720 ευρώ και για τα PZL περίπου 1.052.190 ευρώ. Συνολικά το κόστος προσεγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ. (9.525.000 ευρώ).

Το 2024 μέχρι τον Ιούλιο τα CL-415 πραγματοποίησαν 553,2 ώρες πυρόσβεσης, τα CL-215 289,4 ώρες πυρόσβεσης και τα PZL M-18B/BS 482 ώρες πυρόσβεσης. (συνολικά 1.324,6 ώρες)

Συνολικά οι ώρες πυρόσβεσης έως τον Ιούλιο το 2024 κόστισαν για τα CL-415 6.472.440 ευρώ, για τα CL-215 2.054.740 ευρώ και για τα PZL 1.301.400 ευρώ. Συνολικά το κόστος προσεγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ (9,828,580 ευρώ)

Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι τον Ιούλιο πέρισυ ξέσπασαν περισσότερες πυρκαγιές που κόστισαν στην Πολεμική Αεροπορία περίπου 303.580 ευρώ περισσότερο.

Αναλυτικά, μέχρι τον Ιούλιο του 2025 συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2024 πραγματοποιήθηκαν 64 λιγότερες ώρες πτήσης αεροπυρόσβεσης.

Σημειώνεται πως στα συνολικά κόστη περιλαμβάνονται η αμοιβή πιλότων και τεχνικών αλλά και το κόστος συντήρησης ενώ στα συνολικά κόστη δεν περιλαμβάνονται οι ώρες πτήσης/μέσω για επιτήρηση.

«Κάθε πτήση σας θωρακίζει την Πατρίδα, θωρακίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θωρακίζει την Πολιτική Προστασία»

Η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες και ανάγκες για την προστασία, της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών, της αγροτικής παραγωγής και των δασών με τα Στελέχη της ΠΑ, πιλότους και τεχνικούς, να διαδραματίζουν έναν πολύ καθοριστικό ρόλο.

Όπως δήλωσε προ ημερών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας «κάθε πτήση σας θωρακίζει την Πατρίδα, θωρακίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θωρακίζει την Πολιτική Προστασία».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην προσαύξηση του πτητικού επιδόματος στους Ιπτάμενους και της νυκτερινής αποζημίωσης στο τεχνικό προσωπικό ως ελάχιστη αναγνώριση.

Ενίσχυση του Στόλου

Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης του Στόλου όπως ανέφερε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης προ ημερών «η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία θα είναι παγκοσμίως οι πρώτες χώρες που θα παραλάβουν τον νέο τύπο αεροσκάφους πυρόσβεσης».

Πρόκειται για τα 5 νέα Canadair 515 που προέρχονται από το πρόγραμμα Αιγίς, και 2 από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν και νύχτα καθώς διαθέτουν προηγμένα συστήματα αεροναυτιλίας.

H παράδοση των νέων DHC-515, αναμένεται να ξεκινήσει το 2028 και να ολοκληρωθεί το 2030, αναβαθμίζοντας σημαντικά τον στόλο των πυροσβεστικών αεροσκαφών της χώρας ενώ παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση των 415.