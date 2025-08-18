Logo Image

Χαλκιδική: Ελεύθεροι υπό όρους οι 5 ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 15χρονο

ΓΙΑΙΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι πέντε ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας δύο ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι ενός εξ αυτών

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πέντε ανήλικοι, οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή Πολυγύρου Χαλκιδικής για το αδίκημα της ληστείας.

Οι πέντε ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας δύο ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι ενός εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

Οι περιοριστικοί όροι

Οι περιοριστικοί όροι αφορούν κατά περίπτωση την απαγόρευση εξόδου και την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα ή στην οικεία προξενική αρχή για τους τρεις από αυτούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού.

