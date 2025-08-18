Χαλκιδική: Ελεύθεροι υπό όρους οι 5 ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 15χρονο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πέντε ανήλικοι, οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή Πολυγύρου Χαλκιδικής για το αδίκημα της ληστείας.

Οι πέντε ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας δύο ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι ενός εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

Οι περιοριστικοί όροι

Οι περιοριστικοί όροι αφορούν κατά περίπτωση την απαγόρευση εξόδου και την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα ή στην οικεία προξενική αρχή για τους τρεις από αυτούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού.