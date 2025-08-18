Φωτιά τώρα στον Τύρναβο Λάρισας

Φωτιά ξέσπασε στη θέση Αμύγδαλο του δήμου Τυρνάβου, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, σήμερα Δευτέρα το απόγευμα.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο, του δήμου Τυρνάβου #Λάρισα.

Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε ακόμη: