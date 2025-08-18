Logo Image

Φωτιά τώρα στον Τύρναβο Λάρισας

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στον Τύρναβο Λάρισας

Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε στη θέση Αμύγδαλο του δήμου Τυρνάβου, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, σήμερα Δευτέρα το απόγευμα.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες  ΟΤΑ.

Διαβάστε ακόμη:

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube