Πούτιν: «Μοιράστηκε τις σκέψεις του» για την Αλάσκα με τον Ναρέντρα Μόντι

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές μια μακροπρόθεσμης διευθέτησης της κρίσης στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο επί αυτού του θέματος, όπως και σε άλλα επίκαιρα διεθνή ζητήματα». Αυτό αναφέρει το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του για την σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ινδού πρωθυπουργού.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε τον Ναρέντρα Μόντι, σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε επίσης γνωστό από το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Μόντι για τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες στην Ινδία.

«Μοιράστηκε τις σκέψεις του»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ινδίας ανέφερε σήμερα πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν του τηλεφώνησε για να μοιραστεί μαζί του τις «σκέψεις» του, μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα.

«Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Πούτιν, για το τηλεφώνημά του και επειδή μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πρόσφατη συνάντησή του με το πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα», δήλωσε ο Μόντι σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ινδία τασσόταν πάντα υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύρραξης στην Ουκρανία και στηρίζει όλες τις προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση» συμπλήρωσε.

«Θα χαρώ για τη συνέχιση των συνομιλιών μας τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο επικεφαλής του ινδικού κράτους.

Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη Μόντι-Πούτιν έγινε επίσης αναφορά σε μια σειρά διμερών θεμάτων, με στόχο την ενίσχυση της “ειδικής” στρατηγικής συνεργασίας, αναφέρθηκε σε ένα δελτίο Τύπου της ινδικής κυβέρνησης.

