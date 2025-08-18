Φωτιά τώρα στην Αρκαδία – Πυρκαγιά και στη Θεσπρωτία

Δύο νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Θεσπρωτία τις απογευματινές ώρες, πιθανότατα από κεραυνούς.

Καμία από τις δύο πυρκαγιές δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά στην Αρκαδία

Στην Αρκαδία, φωτιά ξέσπασε στη θέση Βεδουρίτσα του δήμου Μεγαλόπολης. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Στην περιοχή κλήθηκαν να σπεύσουν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, του δήμου Μεγαλόπολης #Αρκαδία.

Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025

Πυρκαγιά και στη Θεσπρωτία

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή Κερασοχωρίου του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Και σε αυτήν την περίπτωση, η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου, του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 5 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά και στον Τύρναβο Λάρισας

Φωτιά ξέσπασε επίσης στη θέση Αμύγδαλο του δήμου Τυρνάβου, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, σήμερα Δευτέρα το απόγευμα.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Περιορίστηκε άμεσα πυρκαγιά στην Κέρκυρα

Στο μεταξύ, άμεσα περιορίστηκε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Λούτσες, στη βόρεια Κέρκυρα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ενώ στην περιοχή κλήθηκαν να μεταβούν και εναέρια μέσα.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 18:00 της 17-08-2025 έως 18:00 της 18-08-2025, εκδηλώθηκαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.