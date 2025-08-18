Logo Image

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία – Πυρκαγιά και στη Θεσπρωτία

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία – Πυρκαγιά και στη Θεσπρωτία

REUTERS/Stefanos Rapanis

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για 2 νέες πυρκαγιές

Δύο νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Θεσπρωτία τις απογευματινές ώρες, πιθανότατα από κεραυνούς.

Καμία από τις δύο πυρκαγιές δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά στην Αρκαδία

Στην Αρκαδία, φωτιά ξέσπασε στη θέση Βεδουρίτσα του δήμου Μεγαλόπολης. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Στην περιοχή κλήθηκαν να σπεύσουν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πυρκαγιά και στη Θεσπρωτία

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή Κερασοχωρίου του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Και σε αυτήν την περίπτωση, η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 5 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά και στον Τύρναβο Λάρισας

Φωτιά ξέσπασε επίσης στη θέση Αμύγδαλο του δήμου Τυρνάβου, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, σήμερα Δευτέρα το απόγευμα.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Περιορίστηκε άμεσα πυρκαγιά στην Κέρκυρα

Στο μεταξύ, άμεσα περιορίστηκε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Λούτσες, στη βόρεια Κέρκυρα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ενώ στην περιοχή κλήθηκαν να μεταβούν και εναέρια μέσα.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 18:00 της 17-08-2025 έως 18:00 της 18-08-2025, εκδηλώθηκαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube