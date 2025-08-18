Logo Image

Καστοριά: Κρατούμενος απέδρασε από το νοσοκομείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Κοινωνία

Καστοριά: Κρατούμενος απέδρασε από το νοσοκομείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Φωτ. αρχείου

Ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καστοριά καθώς απέδρασε κρατούμενος από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο κρατούμενος δραπέτευσε από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube