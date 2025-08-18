Logo Image

Στις 5 Νοεμβρίου η δίκη 147 κατηγορουμένων για επεισόδια στου Ρέντη

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού

Στις 5 Νοεμβρίου 2025 θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού, η δίκη για τα επεισόδια έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στους Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν συνολικά 147 κατηγορούμενοι ενώ θα καταθέσουν 215 μάρτυρες.

Πριν από τρεις μήνες είχε καταδικαστεί ο  19χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας Λυγγερίδη σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον σε κάθειρξη  19 ετών  για τα αδικήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και για παραβάσεις του αθλητικού νόμου.

