Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Ήρθη η εκτροπή κυκλοφορίας 

Κοινωνία

(ΚΟΤΣΙΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ/INTIME NEWS)

Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες ο τραγικός απολογισμός

Έληξε η εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας Oδού Κομοτηνής – Ξάνθης, που τέθηκε σε εφαρμογή μετά το αιματηρό τροχαίο λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η κίνηση προσωρινά διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Σημειώνεται ότι στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, σημειώθηκε το πρωί δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δυο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν, επίσης, σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού και ένας από τους επιβάτες ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο συμβάν.

