Πυρκαγιές στην Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου

Συνελήφθη σήμερα, κατηγορούμενος για εμπρησμό, ο 21χρονος που είχε εμφανιστεί από την αρχή ως μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, ο οποίος απολογείτο σήμερα στην ανακρίτρια για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας, στις 13 Αυγούστου.

Σε βάρος του 21χρονου, ο οποίος έχει γερμανική υπηκοότητα, αλλά μένει στην Ελλάδα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας, με βάση το οποίο συνελήφθη από τους αστυνομικούς, όταν εμφανίστηκε για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου κρατούμενου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ., ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που, στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

Για την υπόθεση εξέδωσαν ανακοίνωση και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τού 25χρονου, οι οποίοι εκπροσωπούν στην παρούσα φάση και τον 21χρονο αλλοδαπό. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, η σύλληψη του 25χρονου δημιουργεί εύλογες απορίες, για το πώς χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος φυγής, καθώς «είναι νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των Αρχών», ενώ από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει.

Οι δικηγόροι, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, στην κοινή δήλωση τους υπογραμμίζουν ότι ο 21χρονος προσήλθε στις 13 Αυγούστου αυτοβούλως στην Αστυνομία και δήλωσε οδηγός της μοτοσικλέτας, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος και «δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη· αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Και σημειώνουν: «Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των Αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια».