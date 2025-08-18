Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη τον Μάρτιο – Τι υποστήριξε ο 28χρονος

Στην Αστυνομία είχε απευθυνθεί τον περασμένο Μάρτιο η 47χρονη, θύμα της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του 28χρονου δράστη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ., η 47χρονη δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα ώστε να ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως οι αρμόδιες αρχές, ωστόσο είχαν γίνει συστάσεις στον 28χρονο δράστη να μην την πλησιάζει.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει: «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από Αστυνομικό Τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, η 47χρονη είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου ανέφερε ότι έβλεπε τον 28χρονο σε συσσίτιο, από όπου έπαιρναν και οι δύο φαγητό και την ενοχλούσε, ωστόσο κατά τις ερωτήσεις του αξιωματικού υπηρεσίας για να προχωρήσει η διαδικασία δικογραφίας σε βάρος του, δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Τι υποστήριξε ο δράστης

Κατά το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 28χρονος μετά τη σύλληψη του, ισχυρίστηκε ότι είχε μεταβεί έξω από το σπίτι της γυναίκας σήμερα το πρωί για να της ζητήσει τον λόγο, όπως είπε, γιατί τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, με αποτέλεσμα εκείνοι να κόψουν επαφές μαζί του.

Κατά τους ισχυρισμούς του, όταν την είδε στην πυλωτή της πολυκατοικίας τής μίλησε, ζητώντας της τον λόγο, αλλά η 47χρονη δεν του απάντησε και τότε έβγαλε το μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Κάτοικος της πολυκατοικίας ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.

Μάρτυρας του εγκλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ήταν μια κάτοικος της ίδιας πολυκατοικίας, η οποία έπαθε σοκ, αλλά τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας καταδίωκε μια άλλη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο της εισόδου πολυκατοικίας η 47χρονη, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 28χρονος, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος δεν είχε φύγει από το σημείο και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.