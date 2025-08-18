Πλήθος προσωπικοτήτων υποδέχθηκε στην Ίμβρο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχαν το Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025, προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδος, που επισκέφθηκαν την Ίμβρο με πρωτοβουλία του Άρχοντος Πρωτομαΐστορος κ. Γεωργίου Προκοπίου, εφοπλιστού, Αντιπροέδρου της Αδελφότητος Οφφικιαλίων της Μ.τ.Χ.Ε. “Παναγία Παμμακάριστος”.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το πρωί ο όμιλος των προσκυνητών, μεταξύ των οποίων οι Εξοχ. κύριοι Κώστας Καραμανλής, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ian Borg, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών και Τουρισμού της Μάλτας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πρώην Υπουργός, και Ιωάννης Βαληνάκης, Πανεπιστημιακός Καθηγητής και πρώην Υφυπουργός, εκκλησιάστηκαν κατά τη Θ. Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, στην πρωτεύουσα της νήσου. Ο Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος, μαζί με τον Ποιμενάρχη Σεβ. Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλο, και στο τέλος καλωσόρισε με θερμούς λόγους τους υψηλούς επισκέπτες.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τον παρακείμενο Μητροπολιτικό Οίκο, και ακολούθως το χωριό του Πατριάρχου, τους Αγίους Θεoδώρους. Εκεί ο Παναγιώτατος τούς ξενάγησε στο πετρόκτιστο χωριό του, και ειδικότερα στο μικρό Μουσείο “Πατριάρχης Βαρθολομαίος”, που είναι αφιερωμένο στην ζωή και την Πατριαρχική διακονία του, στην παρακείμενη Πατρική οικία του και στο κοντινό καφενείο του αειμνήστου πατέρα του. Επίσης, προσκύνησαν στο Ναό του Αγίου Γεωργίου και επισκέφθηκαν το Κοινοτικό Κοιμητήριο και το δημοτικό σχολείο, η εκ βάθρων αναστήλωση του οποίου θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του Εντιμολ. Άρχοντος κ. Προκοπίου.

Αργά το μεσημέρι, ο κ. Προκοπίου, με την σύζυγό του Ευγεν. κ. Αλεξάνδρα, παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου.