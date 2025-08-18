Συνελήφθη 25χρονη στον Ασπρόπυργο – Πιστόλι, σπαθί και ξιφίδια βρέθηκαν στο σπίτι της

Μία 25χρονη συνελήφθη στις 10 Αυγούστου στην περιοχή του Ασπροπύργου, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών πληροφοριών έλαβε χώρα έρευνα σε σπίτι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

σπαθί τύπου «κατάνα»,

4 ξιφίδια,

μαχαίρι επιβίωσης και

αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 25χρονης υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.